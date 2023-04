Céline Dion appelle ses fans à participer à son prochain clip pour le film "Love again"

Seule condition ? Il vous faut soit "tenir un panneau blanc ou une feuille de papier blanche" devant vous, "danser" ou "tenir un court message d’amour pour Céline de moins de sept mots". Les plus chanceux peuvent aussi soumettre leurs photos avec Céline Dion. Si l’initiative en ravira plus d’un, elle pose aussi question. Sera-t-elle elle-même dans le clip ? Donnera-t-elle des interviews pour le film dont la sortie est prévue dès le 5 mai aux États-Unis ? Les Américains célébreront la fête des mères la semaine suivante. Une journée privilégiée pour la star qui partage régulièrement à cette occasion une photo d’elle et de ses trois fils.