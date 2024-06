La télévision américaine continue à teaser l’interview exclusive de Céline Dion qui sera diffusée en prime time ce mardi 11 juin. Un entretien dans lequel la chanteuse raconte ses difficultés à communiquer avec son public en cette période délicate. "J’aurais dû m’arrêter, prendre le temps de comprendre ce qui se passait", dit-il dans un nouvel extrait.

Elle a rendu public chacun de ses combats personnels, à commencer par celui qui lui a permis de devenir mère de trois garçons. Si Céline Dion a voulu faire preuve de la même honnêteté sur les soucis de santé qui l’handicapent depuis plusieurs années maintenant, c’est avant tout pour ses fans. La chanteuse canadienne a révélé en décembre 2022 souffrir du syndrome de l’homme raide, un trouble neurologique rare à l’origine de violents spasmes. Un diagnostic que les médecins ont mis du temps à poser, comme elle le révèle dans une interview pour la chaîne américaine NBC.

"On ne savait pas ce qui se passait", explique-t-elle dans un deuxième extrait, détaillant ce qui s’est joué en coulisses. "J'aurais dû m’arrêter, prendre le temps de comprendre ce qui se passait. Mon mari René luttait pour la vie. Je devais élever mes enfants. J’ai dû me cacher. J’ai dû essayer d’être le héros. Sentir mon corps me quitter, m’accrocher à mes propres rêves… Et le mensonge pour moi… Le fardeau était trop lourd", dit celle qui a ressenti de premiers symptômes en 2008 lors de sa tournée Taking Chances, comme elle l'a raconté à Vogue France.

"Je ne pouvais plus mentir à ceux qui m’ont amenée où je suis aujourd’hui", insiste-t-elle. Dans un clip de l’entretien dévoilé vendredi, Céline Dion révélait l’étendue des manifestations de sa maladie qui a autant paralysé ses cordes vocales que les autres muscles de son corps. "C’est comme si on vous étranglait", disait-elle ajoutant que ses spasmes avaient cassé plusieurs de ses côtés. Cette apparition à la télévision américaine, la première depuis au moins quatre ans, n'est que la première étape d’un récit sans filtre de son long chemin de croix face à la maladie dans le documentaire Je suis : Céline Dion, disponible le 25 juin sur Prime Video.