Un film, des chansons inédites... Céline Dion bientôt de retour

Va-t-elle enfin faire son comeback ? Alors que son état de santé suscite l'inquiétude depuis un an, Céline Dion vient d'annoncer une bonne nouvelle à ses fans. La star québécoise sera bientôt à l'affiche de la comédie romantique intitulée Love again, dans laquelle elle jouera son propre rôle. "On se voit au cinéma !", s'est réjouie la star québecoise sur les réseaux sociaux, en précisant qu'elle jouera aux côtés de la star indienne Priyanka Chopra Jonas et de l'acteur écossais Sam Heughan, célèbre pour son rôle dans la série Outlander.

Céline Dion a également révélé qu'elle dévoilera de nouvelles chansons pour ce film produit par Sony qui sortira sur grand écran le 12 mai. Réalisé par Jim Strouse (The incredible Jessica James), Love again raconte l'histoire de Mira, une jeune femme dévastée par le décès de son fiancé.