"Ça m’a semblé naturel" : comment Céline Dion a décroché son premier rôle au cinéma dans "Love again"

Les plus grands tubes de Céline Dion rythment le film qui s’offre aussi cinq inédits de la diva, dont le bien nommé "Love again". "Tu n’as pas à trouver toutes les réponses, continue juste d’essayer. Le soleil se lèvera à nouveau. Les tempêtes disparaîtront à nouveau. Ce n’est pas la fin et tu aimeras à nouveau", chante-t-elle dans cet hymne à la résilience qui retranscrit parfaitement l’état d’esprit du personnage principal. Mira (Priyanka Chopra Jonas) ne croit plus en rien, surtout pas en l’amour, depuis le décès soudain de son fiancé deux ans plus tôt. Elle n’a d'ailleurs jamais arrêté de lui envoyer des SMS.