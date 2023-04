Céline Dion dévoile "Love Again", sa nouvelle chanson inédite

Les fans l'attendaient avec impatience. Céline Dion a enfin dévoilé "Love Again", sa nouvelle chanson inédite, extraite de la bande-originale de la comédie romantique du même nom. Un titre qui fait partie de son prochain album – composé de cinq chansons inédites et six anciens tubes – prévu pour le 12 mai, date de la sortie du film dans les salles canadiennes (et le 7 juin en France).

Coproductrice du film, la chanteuse canadienne qui connaît de graves soucis de santé, jouera son propre rôle dans ce long-métrage réalisé par Jim Strouse. Emmené par Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan, Love Again, un peu, beaucoup, passionnément raconte l'histoire de Mira, une jeune femme dévastée par le décès de son fiancé.