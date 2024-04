Céline Dion dira tout sur sa maladie le 25 juin dans un documentaire sur Prime Video

La chanteuse québécoise a annoncé que le documentaire "Je suis : Céline Dion" serait disponible sur Prime Video le 25 juin. Réalisé par Irene Taylor, le film traitera de sa lutte contre le syndrome de l’homme raide. Un mal dont elle souffre depuis plus de quatre ans et qui l'a éloignée de la scène médiatique.

C'est un événement très attendu par ses fans. Céline Dion parlera de la maladie dont elle souffre depuis plus de quatre ans dans le documentaire Je suis : Céline Dion sur Prime Video le 25 juin prochain. C'est la chanteuse québécoise qui a fait l'annonce sur son compte Instagram.

"Réalisé par Irene Taylor, nommée aux Oscars, JE SUIS : CÉLINE DION nous donne un aperçu en coulisses, brut et honnête, de la lutte de la superstar contre une maladie qui a changé sa vie. Servant de lettre d’amour à ses fans, ce documentaire inspirant met en lumière la musique qui a guidé sa vie tout en montrant la résilience de l’esprit humain", a posté la star en légende d'une photo dans laquelle elle apparait le poing levé.

Une maladie neurologique rare

Touchée par le syndrome de l’homme raide, Céline Dion a accepté de se confier sur cette pathologie qui lui a été diagnostiquée à l'automne 2022 pour soutenir tous ceux qui en souffrent. Cette maladie neurologique aussi rare que grave – et qui l'a contrainte à mettre sa carrière en suspens – provoque des raideurs musculaires et des spasmes, entraînant des déséquilibres, voire des chutes.

"J'ai décidé de documenter cette partie de ma vie, d'essayer de sensibiliser les gens à cette maladie peu connue et d'aider ceux qui partagent ce diagnostic", avait-elle écrit sur son compte Instagram le 30 janvier dernier. La chanteuse qui n’est plus montée sur scène depuis mars 2020 et l’interruption de son Courage World Tour, a récemment confié à ses fans qu'elle restait "déterminée à remonter un jour sur scène" et à "surmonter" sa maladie.