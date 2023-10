Céline Dion fait sa première apparition publique de l’année lors d’un match de hockey

Elle n’a plus communiqué sur son état de santé depuis la mise à l’arrêt définitive du reste de sa tournée maintes fois reportée, dont six concerts à Paris La Défense Arena. "Je travaille très fort pour retrouver mes forces (…). Bien que cela me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler maintenant, jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas... et que surtout, j'ai très hâte de vous revoir !", écrivait Céline Dion.

La diva de 55 ans a révélé l’an dernier être atteinte du syndrome de l’homme raide, "un trouble neurologique rare" à l’origine de ses spasmes musculaires, qui touche environ une personne sur un million. À défaut de la retrouver sur scène, ses fans français pourront se procurer dès le 4 novembre le DVD de Love Again, la comédie romantique dans laquelle Céline Dion tient son propre rôle.