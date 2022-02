Céline Dion gravement malade ? Ses proches démentent et annoncent son arrivée à Paris

Faut-il s’inquiéter pour Céline Dion ? Des photos de la star amaigrie, publiée dans la presse people ces derniers jours, sont venues renforcer les rumeurs sur son état de santé. Mi-janvier, l’interprète de "My Heart Will Go On", âgée de 53 ans, avait annoncé l’annulation de la fin de sa tournée nord-américaine, qui devait reprendre début mars. Auparavant elle avait déjà été contrainte de renoncer à se produire à Las Vegas entre novembre 2021 et février 2022.

"Elle ne souffre en rien d’un cancer ou de la maladie d’Alzheimer, comme on a pu le lire", déplore dans Le Parisien l’un de ses proches, sous couvert d’anonymat. "Céline a depuis longtemps un problème digestif, et celui-ci entraîne des spasmes musculaires mais aussi une perte de poids. Sur elle, qui n’est déjà pas épaisse, cela se voit. Mais cette maladie n’est pas grave, elle ne nécessite pas d’opération mais demande un long traitement médical et un régime alimentaire draconien."