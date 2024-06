La chanteuse canadienne de 56 ans souffre du syndrome de l’homme raide, qui l'a contrainte à interrompre sa carrière. Interrogé par France Bleu, le Dr Christian Jorgensen de l'IHU de Montpellier se dit en mesure de lui venir en aide. Il estime à 10 millions d'euros le montant nécessaire pour engager des recherches sur cette maladie rare.

Un espoir pour Céline Dion ? Alors qu’un documentaire disponible sur Prime Video montre la chanteuse victime de violents spasme musculaires, conséquences du syndrome de l’homme raide, une maladie neurologique rare, un chercheur français propose de lui venir en aide. "Si quelqu'un aujourd'hui arrive avec 10 millions d'euros en me disant ‘faites-moi un bio-médicament’, je le fais", déclare à France Bleu le Dr Christian Jorgensen, directeur de l'institut hospitalo-universitaire de Montpellier.

Le chercheur explique que ses équipes sont actuellement mobilisées "à 200%" sur trois maladies, le lupus, la polyarthrite et la sclérodermie, avec des résultats concluants. "On peut cibler et détruire les cellules immunitaires qui produisent les anticorps qui se retournent contre le corps lui-même. Aujourd'hui, on le fait pour traiter la polyarthrite et le lupus, on sait le faire", insiste-t-il.

Peut-être qu'avec la presse, ça peut arriver jusqu'à elle Le Dr Christian Jorgensen

Touchant 50 personnes tout au plus en France, le syndrome de l’homme raide souffre d’un défaut de financement. C’est pourquoi il fait directement appel à la star. "Je pense que pour elle, 10 millions d'euros ce n'est pas grand-chose", estime Christian Jorgensen. "D'abord, elle donnerait un coup de pouce à la recherche pour la petite communauté des maladies rares et ensuite, assez rapidement, on pourrait lui proposer une solution spécifique."

Le chercheur révèle avoir déjà contacté les équipes de Céline Dion l’an dernier, sans résultat. "Ça n'a pas donné suite, c'était quand même très compliqué de la faire venir sur Montpellier", raconte-t-il. "L'entourage des stars c'est toujours un peu étrange, un peu flou, pas très concret (…) Je ne pense pas que Céline Dion elle-même ait eu une proposition concrète mais peut-être qu'avec la presse, ça peut arriver jusqu'à elle."

Céline Dion, 56 ans, n’est pas remontée sur scène depuis 2020 et l’interruption d’une grande tournée mondiale qui devait passer par la France. Dans les interviews qu’elle a données ces dernières semaines dans le cadre du documentaire que lui consacre la réalisatrice Irene Taylor Brodsky, la chanteuse explique avoir pris différents traitements pour atténuer les douleurs liées à la maladie, souvent en vain.

Au fur et à mesure, la star avoue avoir basculé sur des médicaments plus forts, "très dangereux" comme le Valium. "Au début, ça m’aidait un peu mais, très rapidement, il fallait que les doses montent. Je me suis fait peur car ça ne fonctionnait plus", a-t-elle notamment déclaré Anne-Claire Coudray sur TF1. En dépit des rumeurs, la chanteuse ne donne aucun calendrier pour son éventuel retour sur scène.