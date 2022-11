Céline Dion : qu’est-ce que le "syndrome du globus" dont souffre la star ?

Le médecin avance qu’il s’agit d’une "réaction psychosomatique". "Le globus est un syndrome qui est un faux syndrome. C’est un peu une poubelle : on met tout dedans et cela se traduit par des spasmes. On a du mal à respirer, on a du mal à chanter, on a du mal à parler... Un syndrome hormonal, principalement chez la femme, s’associe très souvent au globus", insiste-t-il. Lors de son enquête, Laurence Pieau a découvert que Céline Dion était "quelqu’un qui souffrait beaucoup physiquement, depuis très longtemps". Sans jamais en parler.