Avant de raconter son combat contre la maladie dans un documentaire, Céline Dion a donné une interview exclusive à la télévision américaine qui sera diffusée mardi 11 juin. La chanteuse canadienne se livre dans un premier extrait sur les effets du syndrome de l’homme raide sur son corps. "C’est comme si on vous étranglait", dit-elle.

Elle chante depuis bientôt 30 ans qu’elle a "juste un peu d’or autour de la voix". Son silence n’est en revanche pas fait du même métal. Habituée à partager les épisodes les plus intimes de sa vie, Céline Dion a provoqué l’inquiétude de ses admirateurs en préservant le mystère sur ce qui la tient éloignée depuis maintenant quatre ans du devant de la scène. Bien décidée à retrouver la transparence qui est la sienne, la chanteuse canadienne ouvre le bal des confidences dans un entretien exclusif accordé à la télévision américaine. Un avant-goût du documentaire dans lequel elle détaillera ses soucis de santé dès le 25 juin sur Prime Video.

J'ai l'impression que si je pointe mes pieds, ils resteront coincés dans cette position Céline Dion

L’interview ne sera diffusée en intégralité que ce mardi 11 juin mais déjà la chaîne NBC en dévoile un extrait. Céline Dion a ressenti de premières gênes en 2016 sans réussir à poser un diagnostic. En décembre 2023, elle annonçait souffrir du syndrome de l’homme raide. Cinq mois plus tard, elle annulait définitivement l’ensemble de ses concerts à venir pour se concentrer sur ses soins. "C’est comme si on vous étranglait, comme si quelqu’un poussait votre larynx comme ça", explique-t-elle en appuyant au niveau de sa gorge. "Ça a commencé ici, je me suis dit que ça irait", reconnaît-elle, détaillant l’étendue des manifestations de ce trouble neurologique rare.

"Cela peut également se situer au niveau de l'abdomen, de la colonne vertébrale ou des côtes. Mais j'ai l'impression que si je pointe mes pieds, ils resteront coincés dans cette position, ou si je cuisine - parce que j'adore cuisiner - mes doigts, mes mains, se mettront dans une position", poursuit-elle, évoquant "une crampe". "Mais c'est comme si vous ne pouviez pas les déverrouiller", insiste-t-elle. Céline Dion révèle avoir "eu des côtes cassées à un moment donné" par la force de ses spasmes musculaires.

Auprès du magazine Vogue le mois dernier, elle espérait trouver "un miracle, un moyen de guérir". Céline Dion suit depuis plusieurs mois "une thérapie athlétique, physique et vocale" cinq fois par semaine. Son objectif ? Remonter un jour sur scène. Les rumeurs l’annoncent comme invitée surprise de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Une information que personne n’a encore confirmée.