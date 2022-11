Céline Dion revient à la musique avec un nouvel arrangement de "La mémoire d’Abraham"

Hasard du calendrier, ce morceau retravaillé est dévoilé le jour où débarque en librairies une fascinante biographie de la star. Dans Céline Dion : la vraie histoire, les journalistes Laurence Pieau et Hervé Tropéa racontent l’ascension de la Québécoise et s’attardent si son silence inhabituel. Au repos forcé depuis de longs mois, la chanteuse a reporté à trois reprises ses concerts prévus en Europe. Avant la sortie de son premier film en tant qu’actrice au printemps, elle est attendue à Prague en février pour ses retrouvailles avec le public. Elle doit passer en France le 13 juillet au festival des Vieilles Charrues avant de s’installer à la rentrée six soirs à Paris La Défense Arena, d’une capacité de 40.000 places.