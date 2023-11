Céline Dion s’offre un nouveau bain de foule au concert de Katy Perry avec Meghan et Harry

Robe léopard et cheveux tirés vers l’arrière en chignon, Céline Dion a profité du spectacle comme tout membre du public. Un signe de plus qu’elle semble aller mieux, après des mois sans nouvelles de son état de santé. Les chanceux présents dans le théâtre du Resorts World Las Vegas ont immédiatement dégainé leurs téléphones pour immortaliser la présence de la diva québécoise, qui n’était finalement peut-être pas la personnalité la plus célèbre dans la salle. Avec elle dans la section VIP ? L’actrice Cameron Diaz et son mari Benji Madden, mais aussi et surtout le prince Harry et son épouse Meghan Markle.