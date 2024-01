Céline Dion prépare un documentaire pour "sensibiliser les gens" à la maladie dont elle souffre

Absente de la scène médiatique depuis quatre ans, la chanteuse canadienne se racontera dans un long-métrage documentaire qui sera disponible sur Prime Video. Pour "I Am : Céline Dion", la réalisatrice Irene Taylor l’a suivie"pendant plus d’un an" afin d'offrir "un instantané d’une période charnière" de la star de 55 ans. Atteinte du "syndrome de l’homme raide", la Québécoise souhaite aussi "aider ceux qui partagent ce diagnostic".

La dernière fois qu’elle est apparue en public, elle profitait de l'ultime concert de Katy Perry à Las Vegas. Quelques jours plus tôt en novembre, Céline Dion avait été vue avec ses trois fils dans les coulisses d’un match de hockey-sur-glace.

Des premières sorties très attendues pour celle que ses fans avaient perdue de vue. "Ces deux dernières années ont été un grand défi pour moi, de mon diagnostic jusqu'à l'apprentissage d’une façon de vivre avec la maladie et de la gérer, sans la laisser me définir", déclare celle qui a révélé en décembre 2022 souffrir d’un "trouble neurologique rare", le "syndrome de l’homme raide".

Alors que je marche vers un retour à ma carrière de chanteuse, je réalise à quel point elle me manque, à quel point mes fans me manquent Céline Dion

"Pendant mon absence, j'ai choisi de documenter cette partie de ma vie pour sensibiliser les gens à cette maladie peu connue et aider ceux qui partagent ce diagnostic", poursuit Céline Dion dans sa première prise de parole de l’année, annonçant l’arrivée prochaine d’un film sur sa vie. Réalisé par la cinéaste nommée aux Oscars Irene Taylor, I Am : Céline Dion a suivi la diva québécoise "pendant plus d’un an".

La plateforme Prime Video, qui diffusera le documentaire, parle d’une "exploration intime qui emmène les téléspectateurs dans le passé et le présent de Céline, alors qu’elle révèle son combat contre le syndrome de l’homme raide et les efforts qu’elle a déployés pour continuer à se produire pour ses fans adorés". Sont notamment évoquées des visites de sa garde-robe et du studio d’enregistrement. "Alors que je marche vers un retour à ma carrière de chanteuse, je réalise à quel point elle me manque, à quel point mes fans me manquent", écrit encore la chanteuse qui n’est plus montée sur scène depuis mars 2020 et l’interruption de son Courage World Tour, maintes fois reporté avant d’être totalement annulé.

Décrit comme "une lettre d’amour émotionnelle, énergique et poétique à la musique", ce documentaire dévoilera-t-il de nouvelles chansons ? Céline Dion en avait dévoilé cinq inédites au printemps dernier à l’occasion de la sortie de la comédie romantique Love Again, dans laquelle jouait son propre rôle. La date de sortie de I Am : Céline Dion sera communiquée ultérieurement.