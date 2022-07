Centre national du cinéma : Dominique Boutonnat reconduit malgré sa mise en examen

En outre, plusieurs réalisateurs, dont Jacques Audiard et Pierre Salvadori, réunis au sein de la Société des réalisateurs de films (SRF), ont récemment critiqué la politique "ouvertement libérale et trop souvent court-termiste" du président du CNC. La nomination, il y a trois ans, de ce donateur de la campagne électorale d'Emmanuel Macron était déjà mal passée dans un milieu inquiet de voir s'imposer une logique fondée sur la rentabilité, mettant en danger le cinéma d'auteur.

La ministre de la Culture est montée au créneau pour défendre son bilan: "Il est le patron d'un CNC qui a fait face à la crise et qui, par ailleurs, a été pionnier sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes".

Après la vague #MeToo, le CNC avait lancé en octobre 2020 une formation pour prévenir les violences sexuelles, à destination des employeurs du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo (producteurs, vendeurs internationaux, distributeurs et exploitants). De plus, depuis le 1er janvier 2021, l'attribution et le versement de toutes les aides du CNC sont subordonnés au respect, par les bénéficiaires, des obligations de prévention du harcèlement sexuel, comme le suivi de cette formation ou la désignation d'un référent harcèlement obligatoire pour les structures de plus de 250 salariés.