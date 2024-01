César 2024 : "Le Règne Animal", "Anatomie d'une chute"... Découvrez la liste des nominations

L'Académie des César dévoile la liste des nominations en vue de sa 43ème cérémonie le 23 février prochain. "Le Règne Animal" arrive en tête avec 12 nominations devant la Palme d'or "Anatomie d'une chute".

Petite surprise à la découverte de la liste des nominations à la 43ème cérémonie des César, qui se déroulera le 23 février prochain. Le Règne Animal, le film fantastique de Thomas Cailley, arrive en tête, en lice dans 12 catégories. Il devance Anatomie d'une chute, la Palme d'or de Justine Triet avec 11 nominations et Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry avec 9 nominations.

Le César 2024 du meilleur film se jouera entre Anatomie d’une chute de Justine Triet, Le Règne Animal de Thomas Cailley, Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, Le Procès Goldman de Cédric Kahn et Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. L'an dernier, c'est La nuit du 12 de Dominik Moll qui l'avait emporté.

Virginie Efira pour un doublé ?

Le trophée du meilleur acteur sera disputé entre Romain Duris pour Le Règne Animal, Benjamin Lavernhe pour L’Abbé Pierre – Une vie de combats, Melvil Poupaud pour L’amour et les forêts, Raphaël Quenard pour Yannick et Arieh Worthalter pour Le Procès Goldman. L'an dernier, c'est Benoît Magimel qui avait été primé pour Pacifiction.

Le trophée de la meilleure actrice se jouera entre Marion Cotillard dans Little Girl Blue, Léa Drucker dans L’Été dernier, Hafsia Herzi dans Le Ravissement, Sandra Hüller dans Anatomie d’une chute et Virginie Efira dans L’amour et les forêts. Cette dernière l'avait emporté l'an dernier pour Revoir Paris.

Les réalisatrices en force

L’an dernier, les César avaient été pointés du doigt en raison de l’absence de femmes parmi les nommés pour le trophée de la réalisation. Cette année, elles seront trois, Justine Triet pour Anatomie d’une chute, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages et Catherine Breillat pour L’Été dernier, contre deux hommes, Cédric Kahn pour Le Procès Goldman et Thomas Cailley pour Le Règne Animal.

Présidés par Valérie Lemercier, les César 2024 se dérouleront à l'Olympia le vendredi 23 février. Des récompenses d'honneur seront attribuées à l'actrice et réalisatrice française Agnès Jaoui et au cinéaste britannique Christopher Nolan, favori des prochains Oscars avec Oppenheimer.