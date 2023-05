Première cérémonie des Flammes : comment sont décernés "les César du rap" ?

On retrouvera aussi des poids lourds comme Booba, SCH, Dadju, Orelsan ou Niska. Les lauréats seront sacrés après décision d'un jury (composé de 23 professionnels de la musique, dont des représentants de maisons de disques, des journalistes ou des représentants d'institutions) et du public, qui pouvait se prononcer pour 13 catégories sur 21.

Le processus a comporté trois étapes : la première a consisté à la soumission par les acteurs de l'industrie de la musique et du divertissement de leurs candidats dans la catégorie dans laquelle ils souhaitent les voir concourir. La 2e, celle des présélections, a été l'affaire d'une cinquantaine de journalistes de médias spécialisés et généralistes chargés de sélectionner une liste de dix nominés par catégories. Enfin, l'ultime étape a permis d'établir, via une plateforme en ligne, le podium des catégories. Le public et le jury ont voté et déterminé un Top 3 par catégorie, expliquent les organisateurs sur leur site.

Près de 135.000 personnes ont voté sur les réseaux sociaux des Flammes.