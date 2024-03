Anatomie d'une première chute : l'actrice Liza Koshy perd l'équilibre sur le tapis rouge des Oscars

La comédienne de 27 ans, vue dans le dernier volet de "Transformers", a vécu le cauchemar de toutes les candidates à Miss France le soir de la cérémonie. Elle s’est retrouvée au sol devant les photographes après avoir mal négocié son avancée sur le tapis rouge dimanche 10 mars à Los Angeles. Une situation cocasse dont elle s’est relevée avec élégance.

Elle s’est amusée de "rejoindre un groupe de femmes légendaires" dont fait partie l’actrice oscarisée Jennifer Lawrence. Celles qui ont eu la malchance de se prendre les pieds dans le tapis rouge des Oscars. Littéralement. Invitée à assister à la 96e édition ce dimanche 10 mars, Liza Koshy a fait une mauvaise chute au moment de prendre la pose devant le mur de photographes. La scène a été immortalisée par leurs appareils mais aussi par les caméras présentes.

"Je me suis dit : 'Je ne suis pas nommée, je ne suis pas remettante, il faut que je tombe'", a réagi avec humour la star de Transformers : Rise of the Beasts auprès des réseaux sociaux de l’Académie des Oscars. Une réaction saluée par les internautes, qui ont apprécié la manière dont elle a géré ce moment qui, même dans la vie de tous les jours, peut s’avérer gênant. "Tout va bien, on peut aussi se poser ici", a-t-elle lancé, souriante, juste après être tombée.

"Il y avait une bouche d’égout, vous avez vu ? Mon dieu. Mes chevilles sont assurées donc ça va", a-t-elle poursuivi, toujours en souriant. Inconnue de la majorité du grand public, l’actrice de 27 ans aura au moins profité des Oscars pour séduire avec son humour.