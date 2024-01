Oscars 2024 : 5 nominations pour "Anatomie d'une chute" de Justine Triet

"Anatomie d'une chute" de Justine Triet a reçu 5 nominations en vue de la 96ème cérémonie des Oscars le 10 mars prochain. Candidat contesté de la France à l'Oscar du meilleur film international, "La Passion de Dodin Bouffant" a été écarté. Avec 13 nominations, c'est "Oppenheimer" de Christopher Nolan qui part favori.

Ce n'est (presque) pas une surprise. Déjà lauréat de deux Golden Globes et de nombreux prix ces dernières semaines, Anatomie d'une chute de la Française Justine Triet est nommé dans pas moins de cinq catégories en vue de la 96ème cérémonie des Oscars qui se déroulera à Los Angeles le 10 mars prochain.

La Palme d'or du dernier Festival de Cannes est nommée dans la catégorie meilleur film, meilleure réalisation pour Justine Triet, meilleure actrice pour sa vedette allemande Sandra Hüller, meilleur scénario pour Justine Triet et Arthur Harari et meilleur montage pour Laurent Sénéchal.

Même si elle commence à être habituée aux récompenses, la jeune réalisatrice a failli tomber de sa chaise en apprenant qu'elle allait affronter Christopher Nolan, Martin Scorsese et consorts dans la catégorie reine. Regardez...

Choix contesté du comité de sélection de la France à l'Oscar du meilleur film international, La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hùng n'a en revanche pas été retenu dans la liste finale des cinq nommés.

"Oppenheimer" grand favori

Dans la liste des nominations annoncée par les comédiens Zazie Beetz et Jack Quaid depuis le Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills, c'est Oppenheimer qui est arrivé en tête et fait figure de grand favori, en lice dans 13 catégories. Le film de Christopher Nolan devance Pauvres Créatures de Yorgos Lanthimos avec 11 nominations, Killers of The Flower Moon de Martin Scorsese avec 10 nominations et Barbie de Greta Gerwig avec huit nominations.