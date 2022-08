Ces autres œuvres majeures de Sempé, dessinateur disparu du "Petit Nicolas"

"Monsieur Lambert" (1965). Après avoir croqué l'enfance avec le Petit Nicolas, lancé en 1959, Sempé crée Monsieur Lambert. Cet employé de bureau échappe par le rêve à sa médiocre condition. Tous les jours, il déjeune Chez Picard, discute football, politique et sexe avec ses collègues. Monsieur Tout-le-monde affligé d'un crâne dégarni et d'un grand nez, il se raconte en playboy, allumant de torrides passions. Cet archétype était l'un des préférés de Sempé.

Saint Tropez (1968) puis Saint Tropez forever (2010). Dans ces albums, Sempé représente la fête, l'alcool, les lunettes noires et le Café Sénequier, saisissant un microcosme de vaniteux désœuvrés autour d'une piscine ou à bord d'un yacht. "On parle beaucoup de la joie de vivre là-bas, mais j'en montre peu dans mes dessins. C'est la nature qui est heureuse à Saint Tropez", expliquait-il dans Le Figaro, affirmant avoir eu "le tiers de ses idées sur la ville avant même d'y avoir mis les pieds".

The New Yorker (à partir de 1978). Sempé est embauché en 1978 au New Yorker, une véritable consécration. Il signe alors sa première Une en dessinant un employé de bureau prêt à s'envoler depuis la fenêtre de sa tour. Au fil de la centaine des Unes qu'il signe ensuite, il trace son bonheur de vivre dans cette mégalopole, avec ses chats indolents, ses humains minuscules, sa frénésie, ses jazzmen et ses jardins cachés. L'éditeur Denoël rassemble tous ces dessins dans l'album Sempé à New York (2009).