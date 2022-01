César 2022 : Adam Driver sera-t-il sacré meilleur acteur pour son tour de chant dans "Annette" ?

Présenté en ouverture du Festival de Cannes l’été dernier, Annette a secoué la Croisette. Adam Driver y incarne Henry McHenry, un humoriste aux pulsions destructrices dont la vie est chamboulée par son coup de foudre avec Ann, une soprano jouée par Marion Cotillard. L'un de ses rôles les plus marquants, lui qui cette année a été un héritier sensible marié à Lady Gaga dans House of Gucci et un chevalier français accusé de viol dans Le dernier duel - deux films de Ridley Scott.