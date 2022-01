César 2022 : Gilles Lellouche et Pierre Niney se déclarent la guerre… pour rire

Ne lâchant pas l'affaire, Pierre Niney a continué le match sur Instagram : "Être nommé aux César, trop cool" a-t-il écrit en story. "Mais savoir que mon frère François Civil avec qui on rêve de ce métier depuis presque 15 piges sera aussi de la partie = petite émotion", poursuit-il à propos de son vieux copain nommé au César du second rôle pour Bac Nord. "Contrairement à ce connard Gilles Lellouche dont on se serait bien passé".