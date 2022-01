César 2022 : "Illusions Perdues" en tête avec 15 nominations, "Titane" boudé

On connaît désormais l’affiche des César 2022. Comme l’an dernier, la traditionnelle conférence de presse au Fouquet’s a été sacrifiée en raison de la pandémie. Et c’est Illusions Perdues qui arrive en tête des nominations annoncée en ligne ce jeudi matin. Le film de Xavier Giannoli, d'après le roman de Balzac, décroche 15 nominations. Il devance Annette de Leos Carax avec 11 nominations, Aline de et avec Valérie Lemercier avec 10 nominations et Bac Nord de Cédric Jimenez avec 7 nominations.