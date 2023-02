César 2023 : et si le cinéma français arrêtait d'être macho ?

Le cas d’Alice Diop est encore plus troublant. Candidate de la France aux Oscars, la jeune femme est nommée dans 4 catégories dont celle du meilleur premier film avec le puissant Saint Omer, primé lors de la Mostra de Venise en septembre dernier. Or dans un passé tout récent, des débutants masculins comme Xavier Legrand (Jusqu’à la garde) et Ladj Ly (Les Misérables) avaient cumulés une nomination au César du meilleur premier film, du meilleur film et de la meilleure réalisation lors de la même cérémonie. Pourquoi eux et pas elle ?

"Tout ça est à l’image de la société française, déplore Andréa Bescond. Le milieu artistique devrait montrer l’exemple, mais c’est loin d’être le cas. Regardez dans le classement des 20 personnalités préférées des Français. Il y a une seule femme, Florence Foresti, et elle arrive en 20ème position ! Pourquoi ? Parce que la domination masculine est là depuis toujours et qu’il faut du temps. Sauf que nous les femmes, nous n’avons plus le temps. On ne veut plus être la cinquième roue du carrosse. Et encore : même lorsqu’il y a cinq nominations, on ne figure pas dedans !"