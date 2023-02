César 2023 : "La Nuit du 12", Virginie Efira, Louis Garrel… Nos favoris avant la cérémonie

Depuis 2021, l’Académie des César a mis fin à la règle un peu absurde de non cumul du César du meilleur film et de la meilleure réalisation, édictée cinq ans plus tôt. Dominik Moll l’a déjà emporté pour l'angoissant Harry, un ami qui vous veut du bien. Dans La Nuit du 12, tous ses choix sont judicieux, de la lumière au casting, et surtout il parvient à nous captiver alors qu'on connaît la fin dès le début. Trop fort, non ? Un doublé lui permettrait de rejoindre Jean-Jacques Annaud, Abdellatif Kechiche, Claude Sautet, Alain Resnais, Bertrand Tavernier et Albert Dupontel.

Les autres nommés : Cédric Jimenez pour Novembre, Cédric Klapisch pour En Corps, Louis Garrel pour L’Innocent et Albert Serra pour Pacifiction : Tourments sur les îles