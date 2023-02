César 2023 : que sait-on du vrai féminicide qui a inspiré "La Nuit du 12" ?

Au début de La Nuit du 12, le comédien Bastien Bouillon annonce, en voix off, que "chaque année, la police judiciaire ouvre plus de 800 enquêtes pour homicide" et que "près de 20% d’entre elles restent irrésolues". Le polar de Dominik Moll rappelle également la triste réalité des féminicides en France. "Dans le film, deux personnages partagent le même constat : il y a quelque chose qui cloche entre les femmes et les hommes. C’est un euphémisme", a souligné vendredi Caroline Benjo, l'une ses productrices.