César 2024 : surprise, les lycéens n'ont pas voté comme les professionnels

Le film lauréat du César 2024 des lycéens a été annoncé ce lundi au ministère de l’Éducation nationale. Contrairement aux professionnels, les élèves n’ont pas plébiscité "Anatomie d’une chute" de Justine Triet. Leur choix s’est en effet porté sur "Je verrai toujours vos visages" de Jeanne Herry.

Qui a dit que les jeunes votaient comme leurs parents ? Pour la sixième année consécutive, quelque 2000 élèves de toute la France ont décerné leur César des lycéens parmi les cinq long-métrages en lice vendredi dernier à l’Olympia pour le César 2024 du meilleur film. Le résultat des votes a été annoncé ce lundi en présence de la nouvelle ministre de l’Éducation nationale, Nicole Belloubet.

Alors que Justine Triet a été récompensée par ses pairs pour Anatomie d’une chute, c’est une autre réalisatrice qui décroche ce trophée inspiré du Goncourt des lycéens puisqu’il revient à Jeanne Herry pour Je verrai toujours visages. Pour mémoire, les trois autres films en lice étaient Le Règne Animal de Thomas Cailley, Le Procès Goldman de Cédric Kahn et Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand.

Un deuxième trophée pour le film

Dans son troisième film après Elle l’adore et Pupille, Jeanne Herry, qui est la fille de Miou-Miou et Julien Clerc, met en scène la rencontre entre condamnés et victimes dans le cadre de la justice restaurative. Un dispositif venu du Québec, instauré en France par la loi Taubira de 2014 et mis en place depuis 2017 qui vise à la fois à réparer les blessures d’un crime par le dialogue qu’à éviter la récidive.

Sorti le 29 mars 2023, Je verrai toujours visages a été plébiscité par la critique et attiré plus d’1 million de spectateurs dans les salles de cinéma. Le film était nommé dans huit catégories aux César 2024 mais il n’est reparti qu’avec un seul, celui de la meilleure comédienne dans un second rôle attribué à Adèle Exarchopoulos, en compétition avec trois de ses partenaires, Leïla Bekhti, Elodie Bouchez et Miou-Miou. Elle y incarne Chloé, une jeune femme victime d’inceste.

Depuis 2019, c'est la quatrième fois que les lycées font un choix différent de celui des membres de l'Académie. En 2019, ils avaient voté comme eux pour Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. En 2020, ils avaient préféré Hors Normes de Nakache et Toldena au film de Ladj Ly Les Misérables. En 2021, ils avaient également choisi Adieu les cons de Albert Dupontel. En 2022, ils avaient opté pour Bac Nord de Cédric Jimenez plutôt que Illusions Perdues de Xavier Giannoli et enfin l'an dernier, ils avaient également plébiscité La Nuit du 12 de Dominik Moll.