Cet acteur qui fait une apparition hilarante (et symbolique) dans "Glass Onion" avec Daniel Craig

Depuis sa mise en ligne à la veille de Noël, Glass Onion est le long-métrage le plus regardé sur Netflix. Casting de stars, intrigue alambiquée, dialogues truffés de bons mots et de références à la pop culture… Difficile de résister à cette nouvelle enquête de Benoit Blanc, le détective privé un brin excentrique qu’on avait découvert en 2019 dans À couteaux tirés sous les traits de Daniel Craig.

Avant de leur dévoiler son nouveau film, le réalisateur et scénariste Rian Johnson avait demandé par écrit aux journalistes de ne pas "spoiler" les futurs spectateurs dans leurs articles, histoire de ne pas leur gâcher les surprises, plus ou moins grandes, qui leur a concocté. Soyons donc très clairs : si vous avez prévu de découvrir Glass Onion dans les prochaines heures, fuyez cette page au plus vite. C’est compris ?