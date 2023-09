Cette broderie de "Game of Thrones" a demandé 30 000 heures de travail

Ceux qui croyaient la broderie réservée aux mamies en seront pour leurs frais. Quoique, on doit bien trouver quelques milliers de mamies fans de Game of Thrones sur la planète. En tout cas, les petites mains qui ont brodé cette incroyable tapisserie n’ont pas ménagé leur peine.

Une impressionnante affiche brodée représente un marcheur blanc, mystérieux personnage de la série Game of Thrones, a été brièvement exposée à la Crossing Gallery de l’école Central St Martins, à Londres. 50 artisans ont mis le fil dans l’aiguille et ont travaillé pendant 30 000 heures cumulées pour produire cette œuvre d’art commandée par HBO, pour fêter la sortie de la saison 5 de Game of Thrones en DVD.

Anthea Godfrey, directrice artistique de la Embroiderer’s Guild, a déclaré au NME : "c’était un projet incroyable qui a vraiment réuni la communauté de la broderie dans tout le Royaume-Uni. Il y a aussi une énorme variété de talents textiles impliqués dans la réalisation de cette pièce, qui inclut de l’impression digitale, de la broderie à la machine, du crochet. Etant donné que la plupart des membres de ces communautés sont de grands fans de Game of Thrones, on est tous très fiers d’avoir été impliqués."

L’œuvre réunit différentes écoles venues d’Ecosse, de York, de Kingston et d’Ipswich : les très officielles Embroiderer’s Guild et Hand & Lock Embroidery, la non moins prestigieuse Ecole Royale des Travaux d’aiguille, ainsi que l’association Fine Cell Work, qui regroupe des détenus. La semaine précédente, un énorme œuf de dragon en chocolat avait été exposé au grand magasin Selfridge’s, à Londres. De quoi inspirer d’autres artisans pour lancer la saison 6 de Game of Thrones, qui sera diffusée le 24 avril prochain.