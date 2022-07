Chadwick Boseman, le héros de "Black Panther", nommé à titre posthume aux Emmy Awards

La voix de Chadwick Boseman résonne dans quatre épisodes de What If... ? "Quel honneur incroyable ! Merci à la Television Academy pour la nomination posthume de Chadwick", ont déclaré ses proches sur les réseaux sociaux du défunt acteur, partageant une photo de T’Challa version animée. C’est une nouvelle nomination posthume pour lui, après celle à l’Oscar du meilleur acteur pour Le Blues de Ma Rainey l’an dernier. Le personnage de Black Panther sera dans toutes les têtes au moment de la sortie de sa suite en novembre. Intitulée Wakanda Forever, le film a été entièrement réécrit après la mort de sa star et reste pour l’instant un secret bien gardé.