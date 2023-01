Channing Tatum pourrait reprendre de rôle de Patrick Swayze dans le remake de "Ghost"

Film qui a marqué toute une génération, Ghost raconte l'histoire de Sam Wheat, un cadre dans une banque, qui vit une belle histoire d'amour avec Molly Jensen, une sculptrice. Tout bascule le jour où il se fait abattre dans la rue. À son grand étonnement, il revient sous la forme d'un fantôme et parvient à communiquer avec une voyante déjantée (la géniale Whoopi Goldberg). Il décide alors d'entrer en contact avec Molly. Le film avait remporté l'Oscar du meilleur scénario original et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Whoopi Goldberg en 1991.