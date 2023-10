"Everytime" de Britney Spears s’offre une étonnante seconde vie après les révélations de son livre

C’est l’un de ses titres les plus doux. L’un de ceux qu’elle chantait régulièrement en live lors de ses tournées. "Everytime" figure sur In the zone, le quatrième album studio que Britney Spears avait publié en novembre 2003. Six mois plus tard, la chanteuse américaine en avait fait son troisième single et dévoilait un clip que ses fans regardent aujourd’hui d’un autre œil. Tournée à Las Vegas, la vidéo met en scène Britney Spears poursuivie par les paparazzis aux côtés d’un petit ami de fiction incarné par l’acteur Stephen Dorff.