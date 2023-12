Chansons de Noël : Ryan Gosling, Camélia Jordana, Cher… 5 alternatives musicales à Mariah Carey

Autoproclamée reine de Noël, Mariah Carey a cette année plus de concurrence que d’habitude. Si vous aussi vous redoutez de passer les fêtes avec "All I Want For Christmas Is You" à tue-tête, voici d’autres mélodies à fredonner autour du sapin.

Leurs noms pourraient presque être accolés dans le dictionnaire des synonymes tant ils sont devenus indissociables. Mariah Carey et Noël, c’est une affaire qui roule depuis bientôt 30 ans. La faute à une chanson qui, tous les ans, suffit à regonfler les comptes en banque de la star. A-t-on vraiment besoin d’encore présenter "All I Want For Christmas Is You", - "tout ce que je veux pour Noël, c’est toi" - le tube planétaire de l’interprète de "Without You" ?

Reboosté par son apparition sur la bande originale du film Love Actually, le titre culte divertit autant qu’il agace. Alors pour ceux qui voudraient autre chose que Mariah Carey sous le sapin pour Noël, voici cinq propositions anglo-saxonnes dans des styles radicalement différents. De la plus inattendue à la plus magique.

La plus inattendue : Ryan Gosling

Derrière son piano, il nous rappellerait presque Sebastian, le jazzman qu’il interprétait dans La La Land. Mais c’est à son Ken que Ryan Gosling offre une seconde chance pour Noël. L’acteur canadien revient avec une version qui sent bon le vin chaud de "I’m Just Ken", titre nommé aux Golden Globes qu’il a chanté tout l’été au cinéma dans Barbie. Signé Mark Ronson, aux manettes de la bande originale du blockbuster estival de Greta Gerwig, ce réarrangement à base de cordes et de cloches figure sur un EP spécial proposant quatre remix différents de ce morceau fou. Merry "Kristmas" à vous !

La plus douce : Camélia Jordana

La chanteuse Camélia Jordana s’associe à Amazon Music pour qui elle réimagine "Silent Night", en anglais, en français et en arabe. Un choix évident pour elle, très émue par l’histoire de la chanson "Douce nuit" qui a été reprise sur le front lors d’une trêve de Noël pendant la Première Guerre mondiale. "J’ai trouvé ça, absolument magnifique", explique-t-elle aux fans qui ont découvert sa proposition en exclusivité. Un moment suspendu, parfait pour se remettre de l’effervescence des fêtes.

La plus pop : Cher

Pour les artistes anglo-saxons, sortir un album de Noël semble être autant une tradition qu’un moyen facile de s’assurer une bonne place dans les charts. Difficile à croire mais Cher, 77 ans, n’avait encore jamais sauté le pas. "Je ne voulais pas faire les chansons de Noël comme je les avais entendues, comme je les connais. Je pensais pouvoir m’amuser en faisant quelque chose de différent, qui me ressemble", note-t-elle.

Alors qu’elle célèbre les 25 ans de son album "Believe", l’icône transgénérationnelle a repris les mêmes ingrédients pour un disque mixant cloches, électro et autototune. Fidèle à elle-même, la septuagénaire en appelle au DJ dans son premier single mais surprend avec des reprises de standards comme "Run Rudolph Run" de Chuck Berry ou "What Christmas Means To Me", qu’elle chante avec son interprète original Stevie Wonder . La pépite de cet opus festif, c’est son délicat duo avec Michael Bublé, l’autre roi de Noël, sur "Home", l’un des tubes du Canadien. Un régal !

La plus classique : Brenda Lee

Son nom ne vous dit sans doute rien. Mais sa chanson, elle, est intemporelle. Brenda Lee a fait trembler Mariah Carey ces dernières semaines, la délogeant brièvement de la première place du classement Billboard aux États-Unis, avec un tube vieux de 65 ans. "Rockin’ Around The Christmas Tree", que l’on peut entendre dans le film Maman j’ai raté l’avion, s’est même offert un nouveau clip dans lequel la chanteuse de 79 ans reprend en playback la bande enregistrée alors qu’elle n’avait que… 13 ans.

La plus magique : Pentatonix

Ne cherchez pas les instruments qui les accompagnent. Car les cinq membres de Pentatonix produisent absolument tous les sons avec leurs voix. Spécialiste des prestations a cappella, le groupe américain lauréat de trois Grammy Awards a aussi sorti cette année un album réunissant les plus grands tubes de Noël. Mais c’est sur une prestation live qu’on souhaite attirer votre attention. Un savant mélange de "Pure Imagination", que Timothée Chalamet reprend actuellement au cinéma dans Wonka, et "Christmas Time Is Here".

Vous n’entendrez rien de plus apaisant ces deux prochaines semaines.