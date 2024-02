Bertrand Cantat finance son nouvel album sur Ulule et provoque la colère des féministes

Condamné pour le meurtre de Marie Trintignant en 2003, Bertrand Cantat et son groupe, Détroit, ont lancé une cagnotte pour financer leur prochain album. Ils sont parvenus à rassembler plus de 130.000 euros en quelques jours à peine sur le site de financement participatif Ulule. Face à la colère de plusieurs personnalités féministes qui appellent à boycotter la plateforme, celle-ci s'est désolidarisée du projet.

Le projet provoque un grand malaise. Condamnée à huit ans de prison pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant en 2003, Bertrand Cantat et son groupe Detroit ont lancé, mercredi 7 février, une cagnotte sur la plateforme Ulule pour financer leur nouvel album. Si l'objectif était de récolter 60.000 euros, les musiciens – qui ne sont soutenus par aucune une maison de disques – sont parvenus à récolter 110.000 euros en à peine douze heures. Ce vendredi matin, la cagnotte s'élevait à 130.639 euros avec 2161 dons.

De quoi provoquer la colère de plusieurs personnalités féministes, à commencer par Elvire Duvelle-Charles, à l'origine du compte Instagram "Clitrevolution". "Nous ne financerons plus nos projets sur Ulule", a expliqué la réalisatrice qui dénonce l'hypocrisie de la plateforme "qui met en avant ses valeurs féministes". "Cantat est libre d’autoproduire son album, Ulule est libre de l’accompagner, nous sommes libres de ne plus aller sur Ulule. Voyons qui rapporte le plus à qui", a lancé Elvire Duvelle-Charles, soutenue notamment par les journalistes Lauren Bastide et Elsa Wolinski.

Nous ne souhaitons pas associer Ulule à ce que Bertrand Cantat représente pour les victimes de violences conjugales. Ulule

Face à cette polémique, Ulule n'a pas tardé à réagir. "Bien que ce projet n'ait rien d'illégal, nous ne souhaitons pas associer Ulule à ce que Bertrand Cantat représente pour les victimes de violences conjugales", affirme le site de financement participatif dans un communiqué sur Instagram, tout en précisant que ce projet "a créé un énorme malaise au sein de [son] équipe".

Ulule explique que le nom du chanteur "n'étant pas mentionné dans le titre et le sous-titre du projet", l'équipe de la plateforme n'avait pas fait "le lien entre le groupe de musique Détroit et Bertrand Cantat".

Tout en rappelant qu'elle ne peut arrêter une cagnotte en cours que "si son objet ou ses contenus présentent un caractère illégal, ou contreviennent aux conditions d'utilisation d'Ulule, ce qui n'est pas le cas de celle-ci", la plateforme assure qu'elle ne donnera "aucune visibilité à ce projet" à travers ses réseaux sociaux. Elle assure également qu'elle reversera "l'intégralité de [sa] commission sur ce projet à une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales".