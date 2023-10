Joe Jonas et Sophie Turner ont trouvé un accord temporaire pour la garde de leurs filles

Ils ont fini par trouver un terrain d’entente. Joe Jonas et Sophie Turner ont conclu un accord temporaire concernant la garde de leurs deux filles. "Après une médiation productive et réussie, nous avons convenu que les enfants passeraient du temps de manière égale dans des foyers aimants aux États-Unis et au Royaume-Uni", ont déclaré les deux stars dans un communiqué commun publié mardi 10 octobre.

Après quatre ans de mariage, le chanteur et la star de Game of Thrones, actuellement en pleine procédure de divorce, ont décidé d’enterrer (temporairement) la hache de guerre concernant Willa (3 ans) et Delphine (15 mois). "Nous sommes impatients d’être d’excellents coparents", ont-ils conclu.