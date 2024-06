Le chanteur prend la parole, mercredi, dans une vidéo postée sur son compte Instagram. C'est la première fois qu'on le voit à l'image depuis la grave blessure par balle qu'il s'est infligée en avril. Le chanteur de 27 ans demande pardon à ses fans et explique vouloir reprendre le fil de sa carrière.

Il veut tourner la page. Deux mois après le tir qui aurait pu lui coûter la vie, Kendji Girac s’exprime pour la première fois devant une caméra, dans une vidéo postée mercredi 26 juin sur son compte Instagram. "Il fallait que je me soigne et réfléchisse à ce qu'il s'est passé pour comprendre comment j'en suis arrivé là et surtout prendre les bonnes décisions pour l'avenir", explique le chanteur de 27 ans après un premier message écrit début mai. "Je voulais également laisser la justice faire son travail", ajoute-t-il.

Le 22 avril, l’ancien gagnant de "The Voice" avait été hospitalisé près de Bordeaux, victime d’une blessure par balle au thorax. Après avoir laissé entendre qu’il avait voulu "simuler un suicide", lors d’une dispute avec sa compagne Soraya, il était revenu sur sa version.

Lundi, le procureur de la République de Mont-de-Marsan a annoncé le classement sans suite de la procédure judiciaire impliquant le chanteur, précisant que d'après l'enquête, "il est établi que le tir a été provoqué volontairement par M. Girac lui-même."

Le plus important est d'apprendre de ses erreurs, on peut toujours se relever. Kendji Girac

"Je regrette tout ce qu'il s'est passé. Avant mon accident et depuis quelque temps, j'avais pris de mauvaises habitudes", poursuit Kendji, sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne au moment des faits, comme l’a révélé l’enquête. "Je me suis perdu, tout ça ne fait pas partie de moi. Je tiens à m'excuser auprès de vous."

"Comme vous le savez, j'ai failli perdre la vie, l'amour de ma famille, de mon public, de mes amis et ma fille a failli perdre son père", dit encore le chanteur au sujet de la petite Eva Alba, née en 2021. "Je veux redevenir le garçon que j'étais, que je suis au fond de moi. Le plus important est d'apprendre de ses erreurs, on peut toujours se relever, le plus important est de se faire aider pour ne plus recommencer."

Dans cette vidéo, Kendji Girac manifeste sa volonté d’aller de l’avant et de reprendre le fil de sa carrière. "Mon but est de rendre les gens heureux avec un petit bout de chanson, un sourire ou un partage", plaide-t-il. "Depuis petit, je suis comme ça, sauf que là, j'ai fait tout le contraire et j'aurais pu ne pas être là pour vous le dire. Dieu m'a donné cette deuxième chance, et s'il me l'a donnée, ce n'est pas pour rien."

Ce jeudi matin, ce témoignage cumule déjà plus de 1,8 million de vues. Beaucoup de fans anonymes réagissent dans les commentaires mais aussi des stars de la chanson comme Slimane, M. Pokora ou encore Vianney. "Les miracles portent du fruit, alors la suite sera merveilleuse. On sait qui tu es, on t’aime et on t’attend", écrit notamment ce dernier.