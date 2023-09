Renaud va de nouveau être papa, à 71 ans

Dans un entretien accordé en avril au Parisien, Renaud racontait les coulisses de sa rencontre avec cette créatrice de vêtements et d’accessoires qui se prénomme en réalité Christine. "Elle me suit depuis trente ans, mais on s’est rencontrés la première fois il y a six ans sur un plateau télé", révélait-il. "Elle portait des boucles d’oreilles avec des cerises, inoubliables ! C’est pour cela que je l’appelle Cerise."

Après s’être retrouvés le 12 mai 2022, au lendemain des 70 ans du chanteur, Renaud et Cerise ne se sont plus quittés. Depuis, ils ont même acheté une maison à Trentemoult, un ancien village de pêcheurs en Loire-Atlantique dont sa compagne est originaire. "Son arrivée dans ma vie a tout changé. Je suis fou amoureux", assurait celui qui a retrouvé cette année la scène après avoir arrêté l’alcool et la cigarette.