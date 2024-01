Adele revient enfin en Europe mais il faudra traverser la frontière pour la voir en concert

Désormais installée aux États-Unis, où elle est en résidence tous les week-ends à Las Vegas, la chanteuse britannique repart sur les routes. Elle annonce quatre représentations exceptionnelles dans "un stade pop-up" en extérieur conçu spécialement pour elle. Seul hic, c’est en Allemagne, et seulement en Allemagne, qu’elle se produira en août.

Elle se fait rarissime sur scène. Depuis sa tournée en Europe en 2016, suivie de dates en Amérique du Nord et en Océanie, Adele a privilégié le confort d’une résidence le week-end uniquement à Las Vegas et celui de concerts ponctuels. Les derniers avaient réuni plus de 130.000 fans à Hyde Park, à Londres, à l’été 2022. Ils devraient être bien plus nombreux en août prochain pour son retour évènement sur le Vieux Continent. Quatre représentations "exclusives" qui auront lieu dans une ville unique. Mais ni dans son Royaume-Uni natal, et encore moins en France.

80.000 spectateurs par soir

Sur son compte Instagram, Adele explique avoir été contactée "il y a quelques mois" pour "une série de spectacles estivaux". "J'étais trop curieuse pour ne pas donner suite et me laisser tenter par cette idée : un stade pop-up unique et sur mesure, conçu autour du spectacle que je souhaite organiser ? Oh ! En plein milieu de l'Europe ? À Munich ? C'est un peu aléatoire, mais c'est quand même fabuleux ! Juste après l'Euro ? Allez l'Angleterre ! Avec les Jeux olympiques à côté ? Allez Simone ! Et certains de mes artistes préférés font aussi des concerts ? Pourquoi... OUI !", écrit-elle.

"Je n'ai pas joué en Europe depuis 2016 ! Je ne pouvais pas imaginer une façon plus merveilleuse de passer mon été et de terminer cette belle phase de ma vie et de ma carrière avec des concerts plus près de chez moi pendant un été aussi excitant", conclut la chanteuse de 35 ans, invitant le public à se rendre sur son site.

Rendez-vous est donc donné les 2, 3, 9 et 10 août. Deux vendredis et deux samedis, de quoi permettre à ses fans européens, et aux autres, de faire le déplacement jusqu’en Allemagne. La billetterie officielle précise que l’arène créée pour elle dans la ville bavaroise "comprendra une combinaison de tribunes assises et d'arènes debout, avec une capacité de 80.000 personnes par nuit". Soit l’équivalent d’un Stade de France. Plusieurs préventes, auxquelles il faut s’inscrire, sont organisées à partir du 7 février sur le site d’Adele et celui de Ticketmaster.

Aucun tarif n’a encore été communiqué. Pas besoin d’être devin pour savoir qu’il y aura plus de déçus que d’heureux à l’issue de la mise en vente. De quoi rappeler la ruée sur les billets pour la tournée européenne de Taylor Swift, qui avait provoqué de multiples bugs malgré l'instauration d’un système de tirage au sort pour ne serait-ce qu’espérer accéder à la billetterie.