Mylène Farmer prête sa voix au Sidaction pour ses 30 ans : "Nous n'avons pas le droit d'arrêter"

La chanteuse narre un clip marquant la 30e campagne d’appel aux dons pour financer la rechercher contre le sida. "Après tout ce que nous avons fait, nous n’avons pas le droit d’arrêter", dit-elle au rythme d’une musique composée par son ami Woodkid. Les antennes du groupe TF1 se mobilisent également le temps de la campagne, du 22 au 24 mars.

Sa parole est plus rare que ses apparitions sur scène. Mylène Farmer a accepté de s’unir au Sidaction qui, chaque année, s’invite dans les médias pour sensibiliser à la recherche. Le 7 avril 1994, 45 millions d’euros étaient collectés grâce à cette vaste campagne qui fête cette année ses 30 ans. "Depuis 30 ans face au VIH, on n’a pas arrêté. On n’a pas arrêté de pleurer. On n’a pas arrêté de chercher. On n’a pas arrêté de demander", déclare la chanteuse dans un clip composé en partie d’images d’archives.

Trois jours d'appel aux dons

Parmi elles, la séquence forte qui voit Clémentine Célarié embrasser sur la bouche un homme séropositif en direct à la télévision. "Depuis 30 ans, on n’a pas arrêté d’avancer. Alors après tout ce qu’on a fait, nous n’avons pas le droit d’arrêter", conclut Mylène Farmer au rythme d’une musique composée par son ami Woodkid.

"Les victoires acquises dans le domaine de la recherche contre le virus doivent être honorées mais le combat ne doit pas s’arrêter", insiste l’association dont la vice-présidente est l’actrice Line Renaud. Le chanteur Pascal Obispo, qui avait écrit "Sa raison d’être" en faveur du Sidaction, est un membre d’honneur du conseil d’administration.

La campagne du Sidaction se déroule du 22 au 24 mars, avec la mise en place du 110 à appeler pour faire des dons. Les donations de 10 euros peuvent aussi être faites par SMS en envoyant DON au 92110. À titre d’exemple, 45 euros permettent d’informer 24 personnes sur le dépistage. Avec 80 euros, il est possible de financer une journée de travail de recherches. Une somme de 150 euros permet d’offrir un repas quotidien pendant plus d’un mois à une personne séropositive en situation de précarité.

Le Sidaction sera à l’antenne des chaînes du groupe TF1 avec des spots et des émissions spéciales. Du lundi 18 au dimanche 24 mars, les candidats des "12 Coups de Midi" de Jean-Luc Reichmann joueront tout au long de la semaine au profit de la lutte contre le sida. Au-delà des appels aux dons, la campagne a pour but d’informer et d’éliminer les idées reçues. L’association rappelle que 24.000 personnes ignorent leur séropositivité en France.