Shakira "très émue" par la statue géante à son effigie, érigée en Colombie par sa ville natale

La chanteuse colombienne a été honorée par la commune de Barranquilla avec une imposante œuvre représentant son célèbre déhanché. Signée Yino Marquez, la sculpture de 6,5 mètres a été dévoilée en présence des parents et des frères de la star, mardi 26 décembre.

Son cadeau est arrivé après Noël. Mais c’est peut-être le présent le plus inattendu que pouvait recevoir Shakira au terme d’une année compliquée, marquée par les suites de sa rupture avec le footballeur Gerard Piqué et le clap de fin de ses ennuis judiciaires avec le fisc espagnol. La chanteuse colombienne a inspiré à l’artiste Yino Marquez une imposante sculpture à son effigie, inaugurée mardi 26 décembre en présence de sa famille dans sa ville natale de Barranquilla.

"Je suis heureuse de partager ça avec mes parents, en particulier avec ma mère le jour de son anniversaire", écrit Shakira sur Instagram en légende d’une série de photos. William Mebarak et Nidia Ripoll posent fièrement devant la statue en bronze de 6,5 mètres de haut représentant l’interprète de "Whenever, Wherever" "exécutant son emblématique danse du ventre". "C’est trop pour mon petit cœur", dit la chanteuse de la plaque commémorative apposée devant, le long du fleuve Magdalena. "Un cœur qui compose, des hanches qui ne mentent pas, un talent incomparable, une voix qui émeut les masses et des pieds nus qui marchent pour le bien des enfants et de l'humanité", peut-on y lire.

Commissionnée par la mairie de Barranquilla, l’œuvre a été élaborée par Yino Marquez avec l’aide des étudiants et des diplômés de l’École des arts du district. "L'extrémité de sa jupe en aluminium symbolise les vagues de la mer et de la rivière. Ses bras levés et ses mains entrelacées verticalement représentent la portée de la transcendance", précise le sculpteur. Shakira s’est dit "très émue par cet hommage à la femme colombienne et aux habitantes de Barranquillas au sein et hors de sa terre". Nul doute que l’édile attend désormais le retour au pays de la star pour l’immortaliser face à son double de bronze.