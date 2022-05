Charlène de Monaco a enfin repris ses activités officielles, une première depuis plus d’un an

Deux semaines après avoir partagé un portrait de famille inédit pour les fêtes de Pâques, la famille Grimaldi a à nouveau retrouvé les photographes sur la ligne d’arrivée. Des photos partagées par le palais princier de Monaco sur les réseaux sociaux montrent le prince Albert tenant la main du prince Jacques aux côtés de sa jumelle Gabriella et de la princesse Charlène. Un quatuor assorti dans des tons gris et marine, comme un symbole de leur unité retrouvée après des mois compliqués et marqués une guerre de communication de tous les instants.