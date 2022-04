Charlène de Monaco profite de Pâques pour réapparaître sur une photo officielle en famille

Trois mois qu’elle n’avait rien partagé sur Instagram. Mais ce dimanche 17 avril, Charlène de Monaco est sortie de son silence numérique pour afficher son bonheur retrouvé en famille. La princesse a souhaité à ses abonnés de belles fêtes de Pâques, le tout premier évènement qu’elle célèbre avec ses proches depuis plus d’un an. Coupe pixie, blond presque platine, elle regarde sa fille Gabriella qu’elle tient dans ses bras. À ses côtés, son époux le prince Albert et leur fils Jacques.