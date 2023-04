Atteint de la maladie de Charcot, l'ancien journaliste Charles Biétry révèle avoir préparé son suicide assisté

Journaliste sportif, figure du sport à la télé, Charles Biétry est passé par l'Agence France Presse avant de devenir patron des sports à Canal+. Une carrière qui l'a aussi vu évoluer à TF1, France Télévision, L'Équipe TV ou beIN Sports. Aujourd'hui âgé de 79 ans, il confie être atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative grave et incurable. Interrogé par le journal L'Équipe, il explique avoir d'ores et déjà anticipé sa fin de vie et fait les démarches pour bénéficier d'un suicide assisté en Suisse lorsque sa santé se sera trop dégradée.

"On a tout organisé avec ma femme et mes enfants. Je ne veux pas être branché sur une machine pour respirer alors qu'il n'y a plus rien, plus d'avenir. Je ne veux pas souffrir et surtout faire souffrir ma famille (...) Je me suis inscrit en Suisse pour le suicide assisté, tous les papiers sont signés", a-t-il glissé.