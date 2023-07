Charles III : à quoi va ressembler son deuxième couronnement en Écosse ce mercredi ?

Les badauds sont invités à se masser le long du Royal Mile, la rue principale du vieil Édimbourg, pour tenter d’apercevoir les deux processions qui se dirigeront vers la cathédrale Saint-Gilles. Les autorités recommandent aux curieux d’arriver tôt car "l’espace sera limité". La "Procession du peuple" s’élancera à 14h15 (heure française) depuis le château d’Édimbourg. Plus d’une centaine de personnes représentant la société écossaise prendront part à ce défilé qui sera ouvert par le Régiment royal d’Écosse et sa mascotte, un poney Shetland. À 14h40, ce sera au tour des Honneurs de l’Écosse de se mettre en route. Les plus vieux joyaux de la Couronne britanniques, composés de la couronne d’Écosse, d’un sceptre et d’une épée, seront sous étroite surveillance de l’armée et de la police.