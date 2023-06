Pour son défilé d'anniversaire, Charles III renoue avec une tradition chère à sa mère Elizabeth II

À 74 ans, il continue d'enchaîner les premières fois. Charles III prend part ce samedi 17 juin au Trooping the Colour, un large défilé dans les rues de Londres qui célèbre officiellement l’anniversaire du souverain britannique. Après y avoir assisté en tant que spectateur pendant sept décennies, le temps est venu pour le roi d’Angleterre d’en être pleinement acteur. La tradition veut que le monarque souffle deux fois ses bougies. En privé le jour J et en public un samedi de juin, pour que la météo soit plus clémente.