Charles III à Versailles : le dîner de gala menacé ?

Si la présidence de la République a prévu de recevoir le successeur d'Elizabeth II avec les honneurs dus à son rang, un doute subsistait ces dernières sur... le tapis rouge. Mercredi, le personnel du Mobilier national et des Manufactures de tapis et de tapisserie avaient annoncé leur intention de ne pas participer aux cérémonies, par solidarité avec les travailleurs de la culture en grève Outre-Manche.

Ce jeudi matin, la direction du Mobilier national a indiqué que les grévistes n'étaient pas majoritaires. Et qu'il y aurait bien un tapis rouge pour le roi et la reine consort. Le Mobilier national, rattaché au ministère de la Culture, crée et restaure des dizaines de milliers de meubles et objets pour les édifices publics. Le tapis rouge qui accueille les dirigeants étrangers en fait partie.