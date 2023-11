La K-pop s’invite à Buckingham : les chanteuses de Blackpink décorées par Charles III

Le roi d’Angleterre a profité de la visite d’État du président sud-coréen pour inviter le quatuor star de la K-pop. Déjà présentes lors du dîner de gala organisé au palais la veille, Rosé, Jennie, Jisoo et Lisa ont reçu des mains du souverain, ce mercredi 22 novembre, une distinction honorifique saluant leur engagement pour le climat. Une image rare déjà prête à faire le tour du monde qui remet une pièce dans la machine à soft power de la culture sud-coréenne.

Les BTS ont été reçus à la tribune de l’ONU. Elles ont eu droit aux ors de Buckingham Palace. La princesse de Galles Kate et la reine Camilla ont beau avoir sorti du placard des tiares exceptionnelles, ce sont les chanteuses de Blackpink qui ont brillé. Le groupe féminin de K-pop le plus puissant au monde figurait sur la liste prestigieuse de 170 personnalités invitées au banquet d’État organisé en l’honneur du président sud-coréen Yoon Suk Yeol et de son épouse Kim Keon Hee mardi 21 novembre.

Les stars de la K-pop Blackpink ont reçu un titre honorifique de MBE, membre de l'Empire britannique, le 22 novembre à Buckingham Palace. - Victoria Jones / POOL / AFP

Si elles sont arrivées ensemble pour ce dîner d’exception, Rosé, Jennie, Jisoo et Lisa n’étaient pas assises à côté. Nul doute qu’elles ont dû échanger à la fin des festivités sur le discours de Charles III, qui, avant de passer à table, les a citées nommément et a applaudi leur engagement en faveur du climat. "Je ne peux qu'admirer la façon dont elles peuvent donner la priorité à ces questions vitales, tout en étant des superstars mondiales", a notamment déclaré le roi. Il y a deux ans, les chanteuses avaient été nommées ambassadrices de la COP26 qui s’est tenue à Glasgow, en Écosse. Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres les avait aussi faites ambassadrices des Objectifs de développement durable des Nations unies.

En France, elles ont chanté pour les Pièces jaunes marrainées par Brigitte Macron

Dans une vidéo publiée en amont de l’évènement, les stars de la K appelaient les leaders mondiaux et leurs fans – les Blinks – à agir. "Travaillons ensemble pour la planète", lançaient-elle alors que résonnait l’instrumental de leur tube "Stay". Car la musique n’est jamais loin des Blackpink, même devant Buckingham Palace. Ce mercredi, c’est leur chanson "Ddu-du Ddu-du" qui a eu droit à une version très spéciale jouée par l’orchestre des Coldstream Guards. À l’intérieur, c’était déjà l’heure des retrouvailles avec Charles pour les Sud-coréennes qui sont reparties du palais avec des titres honorifiques de MBE, le dernier grade de l’Ordre de l’Empire britannique.

Des décorations remises en mains propres par sa Majesté elle-même. De quoi saluer leurs actions pour la sauvegarde de l’environnement, une cause chère au souverain depuis des années. "D’abord nommé par le gouvernement britannique en janvier 2021, Blackpink a encouragé des millions de jeunes gens à s’intéresser à la conférence mondiale des Nations unies sur le changement climatique et à la question de l'action en faveur du climat", souligne la famille royale sur ses réseaux sociaux en partageant les coulisses de cette investiture spéciale.

Le quatuor a pris la pose à la sortie, affichant fièrement ses nouvelles médailles. Récompenser Blackpink au deuxième jour de la visite d’État du président sud-coréen, c’est l’assurance d’attirer les regards des médias du monde entier. Les idols, surnoms donnés aux stars de la K-pop, avaient déjà fait chavirer le festival de Cannes au printemps. Au terme "soft power", Charles III préfère le qualificatif de "superpouvoir partagé".

Sans doute car les deux partis en profitent autant l'un que l'autre. Brigitte Macron aussi en a fait usage ces derniers mois. Aperçue lors d’un des concerts parisiens du groupe en décembre 2022, c’est sans doute elle qui avait convaincu Rosé, Jennie, Jisoo et Lisa de participer le mois suivant au gala des Pièces jaunes, association dont la Première dame est la marraine.