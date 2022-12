Charles III et Camilla : la première carte de Noël du roi et de la reine consort dévoilée

C'est une tradition à laquelle ils n'ont pas échappé. Ce dimanche, Charles III et Camilla ont dévoilé sur le compte Twitter de la famille royale leur première carte de Noël officielle en tant que roi et reine consort. "Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année", peut-on lire à côté du cliché où le couple apparait tout sourire.

On y découvre Charles, de profil, vêtu d'un costume en tweed beige avec une cravate rouge, verte et beige, tandis que son épouse porte un manteau vert avec un chapeau assorti et des boucles d'oreilles en perles. La photo a été prise par Sam Hussein, un photographe habitué de la famille royale, le 3 septembre dernier, soit cinq jours avant la mort de la reine Elizabeth II.