Charles III en France : découvrez les cadeaux que le roi et Emmanuel Macron se sont échangés

Le président a également remis au souverain britannique une médaille en or, frappée dans les ateliers de la Monnaie de Paris et dessinée par le graveur Joaquin Jimenez, pour célébrer son accession au trône et l'amitié franco-britannique. La face de la médaille présente le roi Charles III dans son uniforme traditionnel de la Royal Navy. Sur le revers figure Highgrove House, résidence personnelle du roi.

Le roi Charles III a opté quant à lui pour une édition complète, éditée par la Fondation Voltaire de l'université d'Oxford, des Lettres philosophiques ou Lettres sur les Anglais écrites par Voltaire alors qu'il était en exil dans la capitale britannique.