Charles III en France : reportée en mars, la visite d'État royale aura lieu en septembre à Paris et Bordeaux

Six mois après, Charles III et Camilla vont pouvoir fouler le sol français. Initialement prévue du 26 au 29 mars avant d'être reportée en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites, la visite du souverain britannique et son épouse dans l'Hexagone aura finalement lieu en septembre, selon les informations de TF1. L'Élysée avait promis de reprogrammer "dans les meilleurs délais" ce voyage qui devait être le premier du nouveau roi à l'étranger. Rendez-vous est désormais donné du 20 au 22 septembre pour leurs Majestés, qui profitent de leurs congés estivaux au château de Balmoral, où ils commémoreront également en privé le premier anniversaire de la mort d'Elizabeth II le 8 septembre.

À TF1, l'Élysée précise que "cette visite est un honneur fait à la France, pendant que notre pays accueillera également la Coupe du monde de rugby. Elle témoignera de la profondeur des liens historique qui unissent nos deux pays et nos deux peuples, et contribuera à mettre à l’honneur l’excellence et les savoir-faire français." Et d'ajouter que "pour le Président de la République et Sa Majesté le Roi, cette visite sera l’occasion de poursuivre leur engagement commun en faveur de la préservation de la nature, sujet sur lequel ils ont étroitement coopéré ces dernières années."